Строительство проекта "Северный поток-2" возобновилось
11.12.2020 18:45
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Баржа уложит 2,6-километровый участок второй ветки трубопровода на глубине менее 30 метров.
В пятницу, 11 декабря, трубоукладочная баржа "Фортуна" начала работы по укладке труб для энергетического проекта "Северный поток-2" в водах Германии. Об этом изданию "Интерфакс" рассказали в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что германский участок второй ветки газопровода будет достроен до конца текущего года.
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