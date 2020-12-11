Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 ДЕК, 01:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 ДЕК, 01:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Строительство проекта "Северный поток-2" возобновилось

11.12.2020 18:45
Комментарии
Строительство проекта "Северный поток-2" возобновилось

Баржа уложит 2,6-километровый участок второй ветки трубопровода на глубине менее 30 метров.

В пятницу, 11 декабря, трубоукладочная баржа "Фортуна" начала работы по укладке труб для энергетического проекта "Северный поток-2" в водах Германии. Об этом изданию "Интерфакс" рассказали в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что германский участок второй ветки газопровода будет достроен до конца текущего года.

Комментировать (без регистрации)
Россия стала мировым лидером по стоимости сахара
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия драматически теряет доходы от нефти и газа

Россия драматически теряет доходы от нефти и газа
Экономика

Россиян обрекли на бедность. Треть населения живет на 14 тыс. рублей в месяц

Россиян обрекли на бедность. Треть населения живет на 14 тыс. рублей в месяц
Экономика

Европа ускорила отказ от нефти и газа. Россию поставили перед фактом

Европа ускорила отказ от нефти и газа. Россию поставили перед фактом
Экономика 4

Из худших в лучшие. Рублю предсказывают рекордное укрепление в 2021 году

Из худших в лучшие. Рублю предсказывают рекордное укрепление в 2021 году
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Республика Алтай станет производить больше молока

Республика Алтай станет производить больше молока

Производство древесных топливных гранул начнется в Иркутской области

Производство древесных топливных гранул начнется в Иркутской области

Новости дня

11 ДЕК, 16:55 Песков высказался о введении локдауна в России Песков высказался о введении локдауна в России
Россия стала мировым лидером по стоимости сахара
Россия стала мировым лидером по стоимости сахара
11 ДЕК, 16:31 Ношение маски может привести к проблемам со зрением Ношение маски может привести к проблемам со зрением
11 ДЕК, 14:13 В ТПП РФ призвали бизнес искать новые варианты работы В ТПП РФ призвали бизнес искать новые варианты работы
11 ДЕК, 13:06 Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии
11 ДЕК, 11:43 Собянин назвал условие возврата к очной форме обучения Собянин назвал условие возврата к очной форме обучения
11 ДЕК, 11:19 В России число больных COVID-19 выросло на 28585 человек В России число больных COVID-19 выросло на 28585 человек
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11 ДЕК, 11:04 В России хотят зафиксировать цены на сахар и масло В России хотят зафиксировать цены на сахар и масло

Узнай, страна!

11 ДЕК, 16:13 Республика Алтай станет производить больше молока Республика Алтай станет производить больше молока
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11 ДЕК, 15:04 Производство древесных топливных гранул начнется в Иркутской области Производство древесных топливных гранул начнется в Иркутской области
11 ДЕК, 00:13 «Императорский маршрут» и «Тропа шаманов». Анализ деятельности СФО за ноябрь «Императорский маршрут» и «Тропа шаманов». Анализ деятельности СФО за ноябрь
10 ДЕК, 18:41 Новая закалочная печь отечественного производства появилась в Карелии Новая закалочная печь отечественного производства появилась в Карелии
10 ДЕК, 17:32 Комплекс по переработке отходов начнет работу в Ростовской области Комплекс по переработке отходов начнет работу в Ростовской области
10 ДЕК, 17:28 Создана комиссия по вопросам регулирования цветочной отрасли при ТПП РФ Создана комиссия по вопросам регулирования цветочной отрасли при ТПП РФ
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10 ДЕК, 17:16 Стратегию партнерства между Россией и Азербайджаном рассмотрели на форуме в ТПП РФ Стратегию партнерства между Россией и Азербайджаном рассмотрели на форуме в ТПП РФ
10 ДЕК, 16:54 Виктор Дмитриев: Наша главная задача – обеспечить население эффективными лекарственными препаратами! Виктор Дмитриев: Наша главная задача – обеспечить население эффективными лекарственными препаратами!
09 ДЕК, 23:52 Международный экспорт и новинки АПК. Анализ деятельности ЮФО за ноябрь Международный экспорт и новинки АПК. Анализ деятельности ЮФО за ноябрь
09 ДЕК, 16:01 В селах Дагестана состоялся торжественный пуск природного газа В селах Дагестана состоялся торжественный пуск природного газа
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter