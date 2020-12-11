Строительство проекта "Северный поток-2" возобновилось

Баржа уложит 2,6-километровый участок второй ветки трубопровода на глубине менее 30 метров.

В пятницу, 11 декабря, трубоукладочная баржа "Фортуна" начала работы по укладке труб для энергетического проекта "Северный поток-2" в водах Германии. Об этом изданию "Интерфакс" рассказали в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что германский участок второй ветки газопровода будет достроен до конца текущего года.