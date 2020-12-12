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США: "Северный поток -2" не будет функционировать

12.12.2020 11:55
Комментарии: 1
США: "Северный поток -2" не будет функционировать

Проект, по мнению источника в Правительстве США, даже не будет достроен.

Крупнейшее немецкое информационное агентство DPA сообщило мнение Соединенных Штатов Америки о строительстве российского газового проекта "Северный поток - 2". По мнению их собеседника, который является высокопоставленным членом Правительства США, трубопровод не только не будет функционировать, но даже не будет достроен. Источник выразил уверенность, что российская сторона уже давно завершила бы строительные работы, если это представлялось бы возможным, пишет РИА Новости.

Тем не менее, как ранее сообщал "Капитал страны", баржа Фортуна приступила к укладке труб для завершения строительства "Северного потока - 2".

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15:02 0 0
Dmitrii:

Наверно США в Европе бесплатно в каждом городе, построят большие генераторы Джона Серла.

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