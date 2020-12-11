США и Великобритания ввели новые антироссийские санкции

Нескольких российских граждан и организаций обвиняют в нарушении прав человека.

Соединенное Королевство Великобритании и Соединенные Штаты Америки наложили новые санкции в отношении Российской Федерации. Отмечается, что ограничительные меры двух стран были введены против нескольких компаний и граждан РФ по обвинению в нарушениях прав человека.

Уточняется, что в список американских санкций в рамках "акта Магнитского" были включены глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, вице-премьер региона Вахит Усманов, советник главы Чечни по безопасности Даниил Мартынов, российский гражданин Зияд Сабсаби, футбольный клуб "Ахмат", компания "Чеченские минеральные воды", Фонд Ахмата Кадырова и другие "представители главы Чечни".

Под британские ограничительные меры, включая запрет на въезд в страну и замораживание активов, попали три российских политика: бывший глава полиции города Аргун Аюб Катаев, замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов и спикер парламент Чечни Магомед Даудов, пишет издание РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Соединенные Штаты Америки и дальше будут пытаться заморозить реализацию трубопровода "Северный поток-2".