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Армения заявила о наступлении армии Азербайджана в Карабахе

12.12.2020 18:55
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Армения заявила о наступлении армии Азербайджана в Карабахе

Азербайджанская армия продвигается к населенным пунктам Хин Таглар и Хцаберд на территории Карабаха.

В Министерстве обороны Армении заявили, что сегодня, 12 декабря, армия Азербайджана возобновила наступление в Карабахе. По словам официального представителя ведомства, азербайджанская армия продвигается по направлению к населенным пунктам Хин Таглар и Хцаберд. При этом в ведомстве отметили, что военные части Карабаха предпринимают ответные действия, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал "Капитал страны" Министерство обороны России опубликовало видео пуска баллистических ракет "Булава".

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