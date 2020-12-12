Появилось видео залпового пуска ракет "Булава"

Подлодка "Владимир Мономах" выпустила четыре ракеты "Булава" по целям, расположенным на полигоне Чижа.

В сети появилось видео, на котором видно, как российская атомная подводная лодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" выпускает четыре баллистические ракеты "Булава". Видео опубликовано Министерством обороны России. Известно, что пуск ракет происходил во время запланированных учений. Подлодка произвела стрельбу из подводного положения, находясь в Охотском море, по целям, расположенным на военном полигоне Чижа в Архангельской области. По словам представителя ведомства, учения прошли успешно и все ракеты поразили цели, пишет РИА Новости.

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