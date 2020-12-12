Захарова: МИД не оставит без внимания новые санкции Британии против россиян

Введение санкций негативно скажется на взаимоотношениях Москвы и Лондона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала позицию ведомства по вопросу введения новых санкционных ограничений Великобританией против трех российских граждан: Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни), которых британские чиновники обвинили в нарушении прав человека в Чечне. По ее словам, МИД не оставит без адекватного ответа подобный "политически ангажированный демарш". Она подчеркнула, что санкционные ограничения в отношении граждан России, безусловно, будут иметь негативные последствия для российско-британских двусторонних взаимоотношений, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Великобритания и США ввели новые санкционные ограничения в отношении российских граждан.