Вашингтон не может вести "здоровую конкуренцию" с другими странами.

В четверг, 10 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе пресс-конференции заявила, что США и дальше будут предпринимать попытки остановить строительство проекта "Северный поток-2", это называется "политикой сдерживания нашей страны". Также она отметила, что американская сторона не может вести "здоровую конкуренцию", поэтому Вашингтон искусственным образом создает ограничения для некоторых государств, включая Россию и Китай, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что немецкий участок газопровода "Северный поток-2" будет достроен до конца 2020 года.