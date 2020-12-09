Немецкий участок СП-2 будет достроен до конца года

В январе следующего года начнется неблагоприятный сезон для прокладки трубопроводов по дну моря.

Работы по укладке труб для проекта "Северный поток-2" в германских водах должны завершиться до конца декабря 2020 года. Об этом на брифинге "Опрос по деловому климату в России – перспективы экономического развития в 2021 году" сообщил исполнительный директор австрийской компании OMV (партнер второй ветки газопровода) Райнер Зеле. По его словам, в январе следующего года начнется неблагоприятный сезон для прокладки трубопроводов по дну моря из-за изменения уровня вод, поэтому соответствующие работы необходимо завершить до конца 2020 года, пишет "Прайм".

Ранее стало известно, что Германия не изменила своей позиции по энергетическому проекту "Северный поток-2".