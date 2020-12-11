Собянин назвал условие возврата к очной форме обучения

Сергей Собянин считает, что дистанционное обучение не снизит качество образования.

Столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" назвал условие, при котором старшие московские школьники смогут вернуться к традиционному режиму обучения. По словам градоначальника, это случится тогда, когда в городе будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также Собянин выразил надежду, что возврат к очной форме образования наступит через несколько недель или месяцев, пишет ТАСС.

Напоминаем, что с середины октября старшие школьники Москвы перешли на дистанционный режим обучения из-за угрозы распространения COVID-19. На данный момент он действует до конца II четверти.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация россиян против коронавирусной инфекции начнется до конца недели.