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Собянин снова продлил дистанционное обучение для старшеклассников

02.12.2020 19:56
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Собянин снова продлил дистанционное обучение для старшеклассников

Московские школьники 6-11-х классов будут учиться дистанционно до окончания второй четверти.

В среду, 2 декабря, столичный мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому режим удаленного обучения для московских старшеклассников (с 6-го по 11-й класс) продлевается до конца 2020 года. Отмечается, что такое решение было принято в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что в столице старшие школьники перешли на дистанционное образование 19 октября 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Москве ужесточат контроль за соблюдением антикоронавирусных мер.

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