В Роспотребнадзоре ожидают около 30 тыс. случаев COVID-19 в день

Александр Горелов заявил, что невозможно предсказать количество новых случаев коронавируса на пике пандемии.

Если российские граждане будут пренебрегать рекомендованными мерами безопасности по коронавирусу, тогда суточный прирост инфицированных COVID-19 в России на пике может составить около 30 тыс. случаев или даже выше. Об этом журналистам рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РИА Новости.

Ранее в ведомстве озвучили два сценария развития эпидемии коронавируса в России после Нового года.