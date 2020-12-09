В РФ число зараженных коронавирусом выросло на 26190 человек

В стране общее количество заболевших COVID-19 составило 2541199 человек.

В России суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 26190 новых случаев. Об этом 9 декабря сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием COVID-19. Традиционно, наибольшее количество зараженных выявлено в Москве (5145), Санкт-Петербурге (3761) и Московской области (1372).

На данный момент в стране общее число инфицированных достигло 2541199 человек, из них 2007792 пациента выздоровело, 44718 больных умерло.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о простом способе, который поможет защититься от заражения коронавирусом.