В России могут расширить полномочия полиции

Полицейским хотят разрешить не представляться во время задержания.

Государственная дума в I чтении одобрила проект закона о расширении полномочий российской полиции. В частности силовикам хотят разрешить в чрезвычайных случаях вскрывать автомобили, проникать в жилые и другие помещения для задержания, а также расшить основания, по которым полицейский имеет право применить оружие, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в России льготную ипотеку могут распространить на вторичное жилье.