Врач рассказал о простом способе защиты от коронавируса

Владислав Жемчугов считает, что в закрытых общественных помещениях нужно увеличить мощность вентиляции.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik назвал простой способ, который может снизить опасность заражения коронавирусом. По его словам, вероятность инфицирования зависит от концентрации патогенов в воздухе, поэтому в закрытых общественных помещениях (транспорт, офис, квартира и так далее) необходимо увеличить мощность вентиляции. Также следует чаще проветривать и регулярно проводить влажную уборку помещений. Жемчугов пояснил, что это поможет снизить концентрацию опасных патогенов в воздухе, а значит, риск заражения коронавирусом уменьшится.

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