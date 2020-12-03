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Найден способ обойти ограничения против СП-2

03.12.2020 18:09
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Найден способ обойти ограничения против СП-2

Действующее законодательство ЕС подразумевает, что половину мощностей "Северного потока-2" необходимо отдать независимым поставщикам.

Если российская корпорация "Газпром" заключит договор с австрийской компанией OMV на поставки газа в Германию, то это даст возможность обойти европейские ограничения в отношении строящегося проекта "Северный поток-2", считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. По ее словам, действующее законодательство ЕС подразумевает, что половину мощностей второй ветки трубопровода необходимо отдать независимым поставщикам. Однако если OMV будет закупать голубое топливо с территории РФ, тогда данная компания будет считаться независимым поставщиком, который сможет пользоваться мощностями "Северного потока-2", пишет "Коммерсант".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что США не смогут остановить строительство второй ветки газопровода.

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