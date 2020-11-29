Bloomberg: США не смогут помешать строительству СП-2

Катя Яфимава считает, что Россия все равно найдет способ достроить вторую ветку трубопровода, обойдя американские санкции.

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава уверена, что Соединенные Штаты Америки не смогут заморозить строительство газопровода "Северный поток-2" с помощью усиления давления в отношении российского проекта. По ее мнению, введение дополнительных санкций против трубопровода и компаний, участвующих в его реализации, сможет лишь отсрочить завершение "Северного потока-2", пишет агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что строительство второй ветки газопровода возобновится в декабре 2020 года.