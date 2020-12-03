Тихановская готова возглавить Белоруссию

Белорусская оппозиция подготовила концепцию проведения новых выборов в стране.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении, которое 3 декабря распространила ее пресс-служба, сообщила о готовности возглавить республику до проведения новых выборов главы государства. Кроме того политик подчеркнула, что белорусская оппозиция уже создала проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода нынешнего президента страны Александра Лукашенко, пишет ТАСС.

Напоминаем, что протестные акции в республике до сих пор не утихают. Они начались в августе текущего года после того, как ЦИК Белоруссии объявил Лукашенко победителем президентских выборов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, влияет ли мнение оппозиции на решения лидера России Владимира Путина.