Песков рассказал, влияет ли мнение оппозиции на решения Путина

Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не принимает решений назло оппозиции.

При принятии каких-либо решений российский лидер Владимир Путин не учитывает мнение несистемной оппозиции, включая главного критика Кремля Алексея Навального. Об этом 1 декабря рассказал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

"Нет, эти позиции не учитываются", - сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники СКР собираются проверить высказывания Навального на экстремизм, пишет "Интерфакс".

Напомним, что в ПФР объяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь.