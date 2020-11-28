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Кудрин: спад российской экономики по итогам года составит 4,5% ВВП

28.11.2020 12:59
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Кудрин: спад российской экономики по итогам года составит 4,5% ВВП

Кудрин прогнозирует более сильное падение экономики России, чем предсказывают официальные прогнозы.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин дал свой прогноз по спаду российской экономики по итогам года. По его мнению, экономика Европы снизится на 8-9%, экономика Великобритании покажет спад на 11%, а вот российская экономика, несмотря на прогнозы о снижении на 3,9%, снизится на 4 или даже 4,5%, пишет РИА Новости.

Также Кудрин отметил, что количество бедных россиян по итогу года прирастет примерно на миллион человек. В этой связи властям надо обращать больше внимания на тех россиян, которым нужна помощь и поддержка в период кризиса.

Ранее россияне назвали сумму пенсионных выплат, которые они хотели бы получать.

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