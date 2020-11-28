В США объяснили введение новых санкций в отношении России

Речь идет о трех российских компаниях, попавших под закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Госсекретарь США Майк Помпео дал объяснения по вопросу введения новых санкционных ограничений в отношении компаний из Китая и трех российских компаний: Nil Fam Khazar, Santers Holding и ОАО "Элекон". По его словам данные компании попали в санкционный список из-за поставок, которые они осуществляли для поддержки ракетной программы Ирана. Известно, что санкции введены еще 6 ноября и будут действовать в течение двух лет. Ограничения включают госпомощь от США, экспорт и запрет на госзакупки, пишет РИА Новости.

Ранее сертификатор "Северного потока - 2" опроверг сообщения об уходе из проекта из-за санкций США.