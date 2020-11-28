Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
28 НОЯ, 13:09 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 НОЯ, 13:09 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В США объяснили введение новых санкций в отношении России

28.11.2020 11:54
Комментарии
В США объяснили введение новых санкций в отношении России

Речь идет о трех российских компаниях, попавших под закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Госсекретарь США Майк Помпео дал объяснения по вопросу введения новых санкционных ограничений в отношении компаний из Китая и трех российских компаний: Nil Fam Khazar, Santers Holding и ОАО "Элекон". По его словам данные компании попали в санкционный список из-за поставок, которые они осуществляли для поддержки ракетной программы Ирана. Известно, что санкции введены еще 6 ноября и будут действовать в течение двух лет. Ограничения включают госпомощь от США, экспорт и запрет на госзакупки, пишет РИА Новости.

Ранее сертификатор "Северного потока - 2" опроверг сообщения об уходе из проекта из-за санкций США.

Комментировать (без регистрации)
Сертификатор СП-2 опроверг сообщения об уходе из проекта
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Долг России удвоится в 2021 году. Власти пересекли опасную черту

Долг России удвоится в 2021 году. Власти пересекли опасную черту
Экономика

Рубль снова под ударом. Крупные покупатели долларов валят «россиянина»

Рубль снова под ударом. Крупные покупатели долларов валят «россиянина»
Экономика 2

Набиуллина создала риски для сбережений россиян на 13 трлн рублей

Набиуллина создала риски для сбережений россиян на 13 трлн рублей
Экономика 1

Власти искусственно занизили курс рубля. Доллар должен стоит 60-65 рублей

Власти искусственно занизили курс рубля. Доллар должен стоит 60-65 рублей
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии

Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии

Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии

Новости дня

12:59 Кудрин: спад российской экономики по итогам года составит 4,5% ВВП Кудрин: спад российской экономики по итогам года составит 4,5% ВВП
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
27 НОЯ, 18:27 В Минздраве назвали срок окончания эпидемии COVID-19 в России В Минздраве назвали срок окончания эпидемии COVID-19 в России
27 НОЯ, 18:12 Мурашко рассказал, когда россияне смогут поехать за границу Мурашко рассказал, когда россияне смогут поехать за границу
27 НОЯ, 17:38 Сертификатор СП-2 опроверг сообщения об уходе из проекта Сертификатор СП-2 опроверг сообщения об уходе из проекта
27 НОЯ, 17:10 Минздрав: нет смысла вводить всероссийский масочный режим Минздрав: нет смысла вводить всероссийский масочный режим
27 НОЯ, 15:11 В РФ стартовал финал конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв" В РФ стартовал финал конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
27 НОЯ, 13:33 Российских военных начали прививать от COVID-19 Российских военных начали прививать от COVID-19

Узнай, страна!

27 НОЯ, 14:34 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
27 НОЯ, 13:56 Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии
27 НОЯ, 12:40 Власти Калининградской области начнут борьбу с безработицей Власти Калининградской области начнут борьбу с безработицей
27 НОЯ, 11:43 Сахалинские школьники получили современные центры образования Сахалинские школьники получили современные центры образования
27 НОЯ, 08:25 Уникальное для России производство трубопроводной арматуры наладили в Волгоградской области Уникальное для России производство трубопроводной арматуры наладили в Волгоградской области
27 НОЯ, 07:14 Компания Haval начала строить завод двигателей в Тульской области Компания Haval начала строить завод двигателей в Тульской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
26 НОЯ, 20:35 Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора
26 НОЯ, 20:17 Дарья Саламатова: мы научились эффективно работать в новых условиях Дарья Саламатова: мы научились эффективно работать в новых условиях
26 НОЯ, 17:19 Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке
25 НОЯ, 16:41 Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter