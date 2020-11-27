Стало известно, сколько россияне хотят получать в старости

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек, занятых в восьми сферах деятельности.

Граждане России, занятые в различных сферах профессий, назвали размер пенсии, который нужен им для нормальной жизни в старости. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на опросы российского негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и сервиса "Работа.ру".

Большинство людей, занятых в области программирования (23%), финансирования (22%) и строительства (20%) рассказали, что хотели бы получать пенсию свыше 100 тыс. рублей. Сотрудникам сфер обслуживания (23%), медикам и врачам (21%), учителям (21%), и водителям (19%) для комфортной старости достаточно получать 40-50 тыс. рублей в месяц, а каждый пятый работник производства назвал желаемую сумму пенсии в районе 30-40 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что российским студентам могут начать выплачивать по 500 тыс. рублей после окончания вуза.