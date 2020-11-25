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Мясников: в 2021 году людям придется ходить в масках

25.11.2020 19:59
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Мясников: в 2021 году людям придется ходить в масках

Врач считает, что в следующем году россиянам придется носить медицинские маски.

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в эфире шоу "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым спрогнозировал новые вспышки коронавирусной инфекции. По его словам, россиянам в 2021 году придется жить с очередными всплесками заболеваемости COVID-19 и соблюдать масочный режим. Помимо этого Мясников считает, что сейчас волна коронавируса "пойдет вниз", после чего 3-4 месяца будут довольно спокойными и которыми нужно "правильно воспользоваться", пишет Лента.ру.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему глава РФ Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса.

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