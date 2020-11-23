Названы регионы-лидеры по темпам распространения COVID-19

В России эпидемиологическая ситуация по коронавирусу остается довольно сложной.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), главный российский санитарный врач Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 рассказала, в каких регионах страны фиксируется самое высокое значение инфицирования коронавирусом. По ее словам, наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью зарегистрирована в:

Республике Алтай,

Еврейской автономной области,

Вологодской области,

Санкт-Петербурге,

Смоленской области,

Пермском крае,

Республике Крым,

Ненецком автономном округе, пишет ТАСС.

Ранее оперштаб России по борьбе с коронавирусной инфекцией оценил необходимость ужесточения ограничительных мер в стране из-за COVID-19.