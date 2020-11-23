Названы регионы-лидеры по темпам распространения COVID-19
В России эпидемиологическая ситуация по коронавирусу остается довольно сложной.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), главный российский санитарный врач Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 рассказала, в каких регионах страны фиксируется самое высокое значение инфицирования коронавирусом. По ее словам, наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью зарегистрирована в:
- Республике Алтай,
- Еврейской автономной области,
- Вологодской области,
- Санкт-Петербурге,
- Смоленской области,
- Пермском крае,
- Республике Крым,
- Ненецком автономном округе, пишет ТАСС.
Ранее оперштаб России по борьбе с коронавирусной инфекцией оценил необходимость ужесточения ограничительных мер в стране из-за COVID-19.
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