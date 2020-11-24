Песков: Путин не может вакцинироваться от COVID-19 как доброволец

Всероссийская вакцинация от коронавируса еще не началась.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему лидер России Владимир Путин до сих пор не сделал прививку против новой коронавирусной инфекции. По его словам, глава государства не может участвовать в испытании препарата от COVID-19 в качестве добровольца, а всероссийская вакцинация еще не началась, пишет РБК.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова назвала регионы-лидеры по темпам распространения коронавируса.