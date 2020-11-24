Голикова рассказала о сложной ситуации с коронавирусом в РФ
В 32 субъектах страны заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень.
Вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека сообщила, что с наступлением сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашей стране эпидемиологическая ситуация по коронавирусу осложнилась. Также она отметила, что на данный момент в 32 российских регионах заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. человек превышает средний уровень по РФ, пишет ТАСС.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал условие замедления прироста новых случаев инфицирования коронавирусом на территории России.
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