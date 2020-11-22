Китай ввел карантин на границе с Россией из-за COVID-19

Власти готовятся к тестированию на коронавирус всех жителей Маньчжурии.

Китайские власти приняли решение ввести карантин на границе с Россией из-за двух обнаруженных случаев заражения коронавирусом нового типа в городском округе Маньчжурия (он граничит с Забайкальским краем). Отмечается, что всех местных жителей данного населенного пункта Китая протестируют на COVID-19. Сейчас в Маньчжурии действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты развлекательные заведения, школы и детские сады, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Китае суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 17 человек, причем 14 случаев – завозные.

Напоминаем, что в следующем году в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги.