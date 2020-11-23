Стало известно, когда остановится прирост новых случаев COVID-19 в РФ

Владислав Жемчугов считает, что массовая вакцинация россиян позволит ускорить процесс формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил изданию РИА Новости, что после того, как около 70% от общей численности российских граждан переболеют коронавирусом, в России остановится рост новых случаев инфицирования COVID-19. Он добавил, что когда у порядка 85% жителей страны сформируется иммунитет к этому вирусу, тогда пандемия закончится естественным образом.

Также Жемчугов считает, что антикоронавирусные мероприятия направлены на замедление распространения инфекции для того, чтобы уменьшить нагрузку на российскую систему здравоохранения.

Ранее сообщалось, что на территории России впервые выявили свыше 25 тыс. новых случаев COVID-19.