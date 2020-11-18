Газпром будет газифицировать Подмосковье

Губернатор Подмосковья и глав Газпрома подписали пятилетнюю программу газификации региона.

Согласно информации, появившейся в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе начинается пятилетняя программа газификации. Известно, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и Воробьев подписали соответствующий документ. Новая программа, которая будет действовать до 2026 года, позволить газифицировать порядка 10740 домовладений, расположенных в 159 населенных пунктах Подмосковья. Также в рамках программы будут увеличены мощности ряда индустриальных парков и особых экономических зон, пишет РИА Новости.

Как ранее писал "Капитал Страны", появилась информация об отставке главы Газпрома Алексея Миллера.