Газпром будет газифицировать Подмосковье
Губернатор Подмосковья и глав Газпрома подписали пятилетнюю программу газификации региона.
Согласно информации, появившейся в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе начинается пятилетняя программа газификации. Известно, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и Воробьев подписали соответствующий документ. Новая программа, которая будет действовать до 2026 года, позволить газифицировать порядка 10740 домовладений, расположенных в 159 населенных пунктах Подмосковья. Также в рамках программы будут увеличены мощности ряда индустриальных парков и особых экономических зон, пишет РИА Новости.
Как ранее писал "Капитал Страны", появилась информация об отставке главы Газпрома Алексея Миллера.
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давно пора.. может и до газификаций СНТ дело дойдет.. газ то добывают а кому продавать.. если Байден грозит похоронить "Северный поток" а так и леса на дрова переводить не надо и газ продать можно.. не в таких объемах конечно.. но все же.. + доп работы и абонентское обслуживание