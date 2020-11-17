Отставка главы «Газпрома». Почему о ней вдруг заговорили
Первое сообщение об отставке главы «Газпрома» Алексея Миллера появилось через пять месяцев после того, как он был назначен на должность председателя правления концерна в конце мая 2001 года. За прошедшие 19 лет немало было слухов и ложных предсказаний относительно судьбы руководителя монополии. Но справедливо будет отметить, что за все это время компания никогда не показывала чистого убытка и не имела долга, сопоставимого с ее рыночной стоимостью. Эти два обстоятельства с новой силой заставляют недоброжелателей Миллера говорить о его скором уходе. И самое странное в этой истории то, что котировки «Газпрома» растут на слухах в Telegram-каналах – к среде, когда президент Путин якобы должен объявить о смене руководства, акции могут вырасти на 21%. Больше они росли только в момент ухода из «Газпрома» предшественника Миллера – Рема Вяхирева.
Почему инсайдеры заговорили об отставке
- В 2001 году президент Владимир Путин добился своего – он установил собственный контроль над крупнейшим активом в стране – «Газпромом». Компания, имеющая монопольное право на экспорт газа, владела множеством медийных активов, в том числе акциями «ОРТ» и «НТВ». Телевизионные каналы резко критиковали молодого президента в стиле ельцинских времен, чего он терпеть не собирался – сразу после захвата «Газпрома» начались политические преследования журналистов.
- В «Газпром» Путин назначил человека, которому он «доверял» – 39-летнего Алексея Миллера. Первое время чиновник с «короткими усиками» и «испуганным видом», как его описывали в СМИ, проскальзывал рано утром в свой кабинет, не выходил оттуда целый день и покидал его за полночь. Старая гвардия газпромовцев шутила, что он долго так не продержится. Но Миллер довольно скоро расквитался со всеми злыми языками в компании и быстро обрел вальяжность уважаемого чиновника.
- В 2008 году на волне успехов «Газпрома» и накануне мирового финансового кризиса Миллер заявил европейским инвесторам во Франции, что компания будет стоить 1 трлн долларов через 7-8 лет. Уже тогда «национальное достояние» России стоило 360 млрд долларов. Кто тогда мог предвидеть войну на Украине и международные санкции? Но факт остается фактом – в 2020 году стоимость «Газпрома» упала более чем 6 раз – до 53 млрд долларов. Былого благосостояния больше нет, но вальяжность осталась.
- Действительно, Путин может не обращать внимания на рыночную капитализацию, ведь это все «капиталистические спекуляции». Однако так же легко отмахиваться от операционных результатов уже не получится. На встрече с президентом в сентябре Миллер заявил, что 2020 год «войдет в пятерку лучших показателей за всю историю поставок». На самом деле экспорт на уровне 170 млрд кубометров будет худшим с 2016 года. И все прочие показатели кричат об этом.
- Согласно отчетности по РСБУ, «Газпром» получил убыток в размере 592 млрд руб. за 9 месяцев 2020 года. Его выручка снизилась на 21%, до 2,74 трлн руб. Прямой убыток от продаж достиг 180,62 млрд. Компании пришлось выплатить 3 млрд долларов Украине и 1,5 млрд долларов Польше. Более того, Польша требует еще 7,5 млрд за строительство «Северного потока-2», а это – на минуточку – 15% стоимости «Газпрома».
- Экспорт российского газа сократился на 13% в Западную Европу, на 11,5% в Центральную Европу, на 25% в Турцию, на 25% в Китай. Цена упала с 200 долларов дл 120-130 при себестоимости в 105 долларов. Вместе с тем «Газпром» даже получил прибыль в первом полугодии – 170 млрд руб. Но потратил на строительство трубопроводов 301 млрд. Из-за чего ушел в минус. Все бреши в бюджете закрывались кредитами. В результате долг компании превысил 4,4 трлн руб., а это близко к ее рыночной стоимости.
- Аналитики говорят, что в случае смены руководства монополии, цена акций может вырасти до 225 руб. Уже сейчас они торгуются выше 185 руб. То есть потенциал роста – 40 руб. на акцию. Правда, все это может быть спланированной операцией – никакой отставки не последует, а биржевые дельцы заработают на ралли в ее ожидании.
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Его надо было гнать в три шеи лет 5-6 назад. Уже тогда он потерял способность мыслить и стратегически, а потом и тактически. Далее он сосредоточил деятельность на увеличении личного богатства. Убытки страны его перестали интересовать:прибыль мне -убытки государству. Благо прибыли хватает на постройке труб (это для себя), а вот будет ли потом от трубы прибыль - это уж государству.