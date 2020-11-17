Отставка главы «Газпрома». Почему о ней вдруг заговорили 431 1 Экономика

Первое сообщение об отставке главы «Газпрома» Алексея Миллера появилось через пять месяцев после того, как он был назначен на должность председателя правления концерна в конце мая 2001 года. За прошедшие 19 лет немало было слухов и ложных предсказаний относительно судьбы руководителя монополии. Но справедливо будет отметить, что за все это время компания никогда не показывала чистого убытка и не имела долга, сопоставимого с ее рыночной стоимостью. Эти два обстоятельства с новой силой заставляют недоброжелателей Миллера говорить о его скором уходе. И самое странное в этой истории то, что котировки «Газпрома» растут на слухах в Telegram-каналах – к среде, когда президент Путин якобы должен объявить о смене руководства, акции могут вырасти на 21%. Больше они росли только в момент ухода из «Газпрома» предшественника Миллера – Рема Вяхирева.