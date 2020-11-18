Аудиторы выявили огромные расходы министерств на IT-сферу

Отчет может дать стимул для "специальных исследований".

Согласно данным аудиторов Счетной палаты, российские министерства тратили рекордные суммы на сферу IT. Так, наибольшие расходы выявлены у Министерства внутренних дел, которое за прошлый год потратило порядка 10 млрд рублей на IT-сферу. Расходы Генеральной прокуратуры на IT-технологии в 2019 году составили 8,5 млрд рублей. IT-расходы Росгвардии в прошлом году достигли 4,2 млрд рублей, а Минэкономразвития - почти 1,7 млрд рублей. При этом Минпросвещения и Минобрнауки потратили на IT-инфраструктуру более 1,1 млрд и 550 млн рублей соответственно. Результаты проверки, как заявили в Счетной палате, могут стать "стимулом для специальных исследований", пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Правительство выделило 61,8 млрд рублей на выплаты семьям с детьми.