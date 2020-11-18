В России хотят изменить условия выплаты накопительной пенсии
Решение об изменениях пока не принято.
Министерство труда РФ хочет поменять условия единовременных пенсионных накоплений. В ведомстве считают, что россиянам нужно единовременно выплачивать такую пенсию в случае, если ее размер не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующее письмо Минтруд направил в ПФР.
По словам специалистов, сегодняшний объем пенсионных накоплений граждан страны почти не влияет на жизненный уровень пенсионеров, поэтому следует увеличить их размер, при котором подобные выплаты осуществляются ежемесячно, а не единовременно, пишет "Коммерсант".
Напомним, что сейчас пожизненная накопительная пенсия доступна россиянам, которые имеют на счету достаточное количество денег для того, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к объему совокупных пенсионных выплат. Такие средства выдаются единовременно в том случае, если размер накоплений не достиг 5%.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект закона об обнулении президентских сроков.
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