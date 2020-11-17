Госдума рассмотрит законопроект об обнулении президентских сроков Путина

Новый проект закона предусматривает возможность гражданину России занимать пост президента только два срока.

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона, который позволит действующему президенту России Владимиру Путину принять участие в следующих президентских выборах и занять должность главы государства еще на два срока. Документ внесен на рассмотрение Думы членами Совета Федерации Андреем Клишасом, Павлом Крашенинниковым и Ольгой Севастьяновой. При этом в новом проекте закона прописано, что гражданин России не может занимать пост президент более чем два срока, что, естественно, не распространяется на Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Ранее депутаты приняли в первом чтении проект закона о неприкосновенности бывшего президента России.