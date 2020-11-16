Премьер России анонсировал реформу системы управления

Реформа системы управления начнется с 1 января 2021 года.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что больше нельзя медлить с проведением реформы системы управления. По его словам, данный процесс начнется с 1 января 2021 года и продлится в течение 3 месяцев. Также Мишустин отметил, что штат в министерских и региональных подразделениях будет сокращен, но финансирование останется на прежнем уровне, говорится на официальном сайте правительства России.

Ранее стало известно, что на этой неделе российский глава Владимир Путин будет участвовать в трех международных саммитах.