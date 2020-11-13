Россиянам предсказали теплую зиму

Но такой же аномально теплой погоды, как прошлой зимой ожидать не стоит.

Согласно информации синоптиков, зима в России будет относительной теплой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Тем не менее специалист подчеркнул, что такой же теплой зимы, как в прошлом году синоптики не ожидают. При этом практически на всей территории нашей страны зимние температуры будут держаться в пределах нормы, а в северной половине европейской части России, в Уральском ФО, а также в западной и средней части Сибири средняя температура будет климатическую норму превышать. По словам Вильфанда, снега в этом году можно ожидать не раньше второй декады ноября, пишет РИА Новости.

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