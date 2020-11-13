В Кремле оценили возможность введения нового локдауна

Нынешний уровень мобилизации системы здравоохранения позволяет не закрывать экономику страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью на ютьюб-канале RT Россия оценил возможность введения в стране нового локдауна в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. По его словам, нынешний уровень мобилизации российской системы здравоохранения позволяет властям ограничиваться действующими антикоронавирусными мерами, поэтому нет необходимости закрывать экономику.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент России Владимир Путин выступит с большой пресс-конференцией.