ВОЗ не может полагаться на непроверенные вакцины от COVID-19

Тедрос Адханом Гебрейесус попросил людей быть внимательными и следить за своим здоровьем.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 12 ноября в ходе Парижского форума мира заявил, что люди уже устали от пандемии новой коронавирусной инфекции, но не COVID-19 от нас. В связи с этим он призвал всех жителей планеты быть бдительными, внимательно относиться к своему здоровью и продолжать принимать все необходимые меры предосторожности до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса. Также глава ВОЗ напомнил, что пандемия уже унесла много жизней, нанесла серьезный ущерб мировой экономике и изменила жизнь людей, однако новые вспышки COVID-19 заставили многие европейские страны снова вернуться к мерам изоляции для защиты своих граждан.

Кроме того Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ не может полагаться на непроверенные вакцины против коронавируса, все результаты должны подтверждать их безопасность. Он добавил, что любые препараты от COVID-19 необходимо сделать доступными для бедных стран, пишет агентство Reuters.

Ранее лидер России Владимир Путин сообщил, что все российские вакцины против новой коронавирусной инфекции являются безопасными и эффективными.