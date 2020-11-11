ЦБ допускает дальнейшее понижение ключевой ставки

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 4,25% годовых.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме заявила, что регулятор видит возможности для дальнейшего понижения ключевой ставки, предусмотренные в рамках основного прогноза, поскольку "среднесрочные дезинфляционные риски со стороны спроса превалируют". Также она отметила, что ЦБ при принятии соответствующего решения необходимо все тщательно изучить и проанализировать, чтобы определить подходящий момент для очередного снижения ключевой ставки. Набиуллина пояснила, что сценарий на 2021 год полон неопределенностей, а значит ситуация может развиваться не по основному прогнозу, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Правительству России предложили продлить новогодние выходные до 24 января.