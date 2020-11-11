Собянин: через две-три недели будут новые решения по COVID-19

Мэр Москвы надеется на стабилизацию ситуации с распространением вируса.

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о том, когда могут быть приняты новые решения по ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, необходимо подождать две-три недели, после чего делать выводы о сложившейся эпидемиологической ситуации в городе. При этом мэр выразил надежду, что ситуация с распространением вируса в столице стабилизируется и властям не придется принимать более жесткие карантинные меры, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее Правительству предложили продлить новогодние каникулы в России до 24 января.