Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
10 НОЯ, 11:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

10 НОЯ, 11:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В РФ 75% больных COVID-19 лечатся в домашних условиях

10.11.2020 09:21
Комментарии
В РФ 75% больных COVID-19 лечатся в домашних условиях

Михаил Мурашко заявил, что в нашей стране на сегодняшний день развернуто 260 тысяч коек для инфицированных коронавирусом.

В России 75% зараженных COVID-19 лечатся в домашних условиях. Об этом в ходе онлайн-заседания президиума координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией рассказал глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко. Кроме того министр отметил, что на данный момент в РФ развернуто 260 тысяч коек для заболевших коронавирусом, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что с 8 ноября текущего года Минздрав России изменил порядок лечения инфицированных COVID-19 на дому.

Комментировать (без регистрации)
ВОЗ: пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Армения капитулировала. Путин ввел миротворцев в Карабах

Армения капитулировала. Путин ввел миротворцев в Карабах
Политика 1

Набиуллина раздала еще 600 млрд рублей госбанкам. Им не хватало денег

Набиуллина раздала еще 600 млрд рублей госбанкам. Им не хватало денег
Экономика

Китай отказывается торговать с Россией. Теперь не пропускает фуры

Китай отказывается торговать с Россией. Теперь не пропускает фуры
Экономика 4

Путин не признал победу Байдена на президентских выборах в США

Путин не признал победу Байдена на президентских выборах в США
Политика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах

Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах

Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты

Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты

Новости дня

11:36 В России число заболевших COVID-19 выросло на 20977 человек В России число заболевших COVID-19 выросло на 20977 человек
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:14 Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение по Карабаху
10:19 "Газпром" хочет повысить стоимость газа для Польши "Газпром" хочет повысить стоимость газа для Польши
09 НОЯ, 18:39 Цены на нефть выросли более чем на 10% Цены на нефть выросли более чем на 10%
09 НОЯ, 17:59 ВОЗ: пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации ВОЗ: пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации
09 НОЯ, 17:40 Убыль населения в России выросла на 30% Убыль населения в России выросла на 30%
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09 НОЯ, 16:58 Премьер предложил Думе кандидатуры новых министров Премьер предложил Думе кандидатуры новых министров

Узнай, страна!

09 НОЯ, 19:16 Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
09 НОЯ, 18:30 Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты
09 НОЯ, 17:32 Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном
06 НОЯ, 13:59 ТОП-10 достижений недели: как в РФ покоряли Арктику и получали рекордные результаты в море и небе? ТОП-10 достижений недели: как в РФ покоряли Арктику и получали рекордные результаты в море и небе?
06 НОЯ, 12:38 Завершен первый этап морских исследований проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию Завершен первый этап морских исследований проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию
06 НОЯ, 12:02 Рекордный дебит газа на арктическом шельфе Карского моря получен на Ямале Рекордный дебит газа на арктическом шельфе Карского моря получен на Ямале
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
06 НОЯ, 11:34 Модернизированный бомбардировщик Ту-160М с новыми двигателями выполнил первый полет в Татарстане Модернизированный бомбардировщик Ту-160М с новыми двигателями выполнил первый полет в Татарстане
05 НОЯ, 17:21 Первый в Арктике академический комплекс для научных разработок открыли в Архангельске Первый в Арктике академический комплекс для научных разработок открыли в Архангельске
05 НОЯ, 17:05 Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге
05 НОЯ, 16:18 На самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» подняли флаг России На самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» подняли флаг России
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter