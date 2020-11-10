В РФ 75% больных COVID-19 лечатся в домашних условиях

Михаил Мурашко заявил, что в нашей стране на сегодняшний день развернуто 260 тысяч коек для инфицированных коронавирусом.

В России 75% зараженных COVID-19 лечатся в домашних условиях. Об этом в ходе онлайн-заседания президиума координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией рассказал глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко. Кроме того министр отметил, что на данный момент в РФ развернуто 260 тысяч коек для заболевших коронавирусом, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что с 8 ноября текущего года Минздрав России изменил порядок лечения инфицированных COVID-19 на дому.