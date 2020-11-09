Счетная палата прогнозирует рост цен до конца года

В России ускорится рост годовой инфляции.

Согласно докладу Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь - сентябрь, специалисты ведомства ожидают повышения инфляции до конца текущего года. По мнению экспертов, для того, чтобы инфляция сохранилась на установленном Банком России уровне в 4%, цены должны расти на 0,2 - 0,3% в месяц в период с октября по декабрь. При этом специалисты отмечают, что в третьем квартале инфляция в России выросла больше установленного показателя в 3% и достигла 3,67%, пишет РБК.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин снял с должностей нескольких глав министерств.