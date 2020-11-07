Индексация пенсий работающим пенсионерам потребует 240 млрд рублей в год

Речь идет о такой же индексации, как и неработающим пенсионерам.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, индексация пенсий для всех пенсионеров должна быть одинаковой, независимо от того, работают они или нет. Это, по его мнению, восстановит "социальную справедливость". При этом эксперт отметил, что при условии одинаковой индексации, на выплаты работающим пенсионерам понадобится порядка 240 млрд рублей в год, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Минтруд планирует ежегодно увеличивать размер материнского капитала.