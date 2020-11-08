Собянин: нормализации ситуации по COVID-19 не произошло

Мэр Москвы сообщил, что система здравоохранения справляется с сегодняшними вызовами пандемии.

Мэр столицы России Сергей Собянин в эфире ТК "Россия 1" заявил, что, несмотря на ранее принятые антикоронавирусные меры и перевод старших школьников на дистанционное обучение, в Москве пока не произошло нормализации ситуации по распространению COVID-19. Также градоначальник отметил, что на данный момент столичные власти не планируют вводить жесткие ограничения на фоне увеличения числа инфицированных, поскольку система здравоохранения справляется с сегодняшними вызовами пандемии, пишет ТАСС.

Ранее москвичам посоветовали воздержаться от посещения ТЦ, кинотеатров, магазинов и массовых мероприятий.