Климов: с приходом Байдена антироссийские настроения усилятся

Американские демократы считают, что к истинным ценностям США относится сдерживание России.

Глава комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов предполагает, что если в американских президентских выборах одержит победу кандидат от демократической партии Джо Байден, это может привести к усилению антироссийских настроений, а также к введению новых персональных санкций в отношении россиян или компаний РФ. По его словам, демократы считают, что к истинным ценностям Америки относится сдерживание России, поскольку эта страна якобы угрожает безопасности США, пишет РИА Новости.

Напомним, что 7 ноября администрация Байдена объявила о его победе на выборах американского президента. Позднее о его избрании сообщили крупнейшие СМИ США. В свою очередь действующий глава страны Дональд Трамп заявил, что выборы еще не завершены, и он собирается отстаивать свою победу в суде.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможный уход российского лидера Владимира Путина в отставку из-за болезни.