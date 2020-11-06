Песков отреагировал на возможный уход Путина в отставку

Президент РФ не будет уходить в отставку.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что здоровье президента России Владимира Путина хорошее и, соответственно, он не собирается уходить в отставку. Также пресс-секретарь опроверг информацию о якобы болезни главы государства, пишет РИА Новости.

Напомним, что некоторые западные СМИ распространили слухи о том, что Владимир Путин якобы планирует покинуть президентский пост из-за болезни или просьб его членов семьи.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что украинская сторона оценила вероятность "войны" с РФ из-за водоснабжения Крымского полуострова.