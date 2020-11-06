Минтруд: маткапитал планируется увеличивать каждый год

Более 10 млн российских семей уже получили сертификаты на материнский капитал.

Заместитель руководителя Минтруда России Ольга Баталина заявила, что ведомство планирует увеличивать материнский каптал. Причем увеличение суммы маткапитала, согласно планам руководства, будет происходить ежегодно. Баталина подчеркнула, что в следующем году запланирована индексация маткапитала, а в последствии он будет увеличиваться каждый год. При этом сумму, на которую планируется увеличивать выплаты, политик не назвала, пишет РИА Новости.

Ранее эксперты назвали регионы, жители которых могут быстрее всего накопить на первый взнос на ипотеку.