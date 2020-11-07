Появился новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники предлагают узнать о положенных государственных выплатах и рассказывают, как можно получить их.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала о новом способе кражи денежных средств россиян с банковских карт. Так, мошенники рассылают видео, в котором вначале идет выступление главы Минтруда Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова, после чего дается подробная инструкция, как проверить какие новые выплаты положены пользователю, со ссылкой на фейковый сайт. На сайте предлагается ввести личную информацию и данные банковской карты, после ввода которых мошенники снимают со счета все имеющиеся средства. Шумакова призвала россиян быть более внимательными, пользоваться только проверенными государственными сайтами, не переходить по сомнительным ссылкам и не перезванивать по незнакомым телефонным номерам, пишет РИА Новости.

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