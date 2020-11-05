Россияне накопили рекордный объем наличных денег

Большая сумма наличных денег на руках у граждан РФ создает инфляционные риски.

К 1 октября 2020 года объем наличных денег у российских граждан и бизнесменов составил 12,1 трлн рублей – это рекорд за последние годы. Наибольший рост суммы наличных произошел в марте и апреле текущего года. Таким образом, объем наличных средств на руках у жителей России и в кассах предприятий за год увеличился на 28,3%, сообщил изданию РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По мнению экспертов, сумма наличных средств выросла в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, который усилил панические настроения в обществе. В связи с этим жители страны стали массово забирать денежные средства из российских банков. Кроме того аналитики добавили, что сейчас данный процесс начал замедляться: ежемесячный прирост суммы наличных средств за сентябрь составил только 1%.

Напомним, что ранее эксперты спрогнозировали крупнейший обвал российской валюты после выборов президента США.