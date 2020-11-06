Москвичам рекомендуют отложить походы в магазины

Необходимо строго соблюдать все предписанные специалистами меры для защиты от коронавируса.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в столице. По ее словам, власти не могут назвать ситуацию стабильной. Согласно представленным данным, ежедневно в больницы Москвы поступает 1,3-1,4 тыс. пациентов с коронавирусом, а прирост по заболеваемости и госпитализациям увеличился до 24% и 9% соответственно. В этой связи москвичам советуют соблюдать предписанные защитные меры, по возможности отложить походы в ТЦ и магазины и ограничить посещение массовых мероприятий, а также объяснить школьникам, что дистанционный режим обучения введен для защиты их здоровья и они не должны посещать магазины и кинотеатры, пишет ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал причину смерти 95% пострадавших от коронавируса.