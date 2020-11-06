На Украине оценили вероятность "войны" с Россией из-за воды в Крыму

Андрей Ермак уверен, что Крымский полуостров вернется в состав Украины.

Война с Российской Федерацией из-за воды в Крыму вряд ли начнется. Об этом в эфире ТК "1+1" заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, сегодня крымчанам не хватает воды, поэтому соответствующие манипуляции между Киевом и Москвой по-прежнему будут происходить. Кроме того Ермак выразил уверенность, что властям страны удастся вернуть Крымский полуостров в состав Украины, однако он не знает, когда именно это случится, пишет РИА Новости.

Напомним, что до 2014 года украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, но после присоединения Крыма к России подача водоснабжения на полуостров полностью прекратилась в одностороннем порядке.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Германию направились два российских судна, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток-2".