Закон о новом порядке формирования правительства подписан президентом

06.11.2020 14:44 Комментарии

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Федеральный конституционный закон о новом порядке формирования правительства подписан главой России Владимиром Путиным. Закон подготовлен в соответствии с поправками к Конституции. Согласно новому документу исполнительную власть в стране теперь осуществляет не только правительство, но и другие федеральные органы, а общее руководство возложено на президента;

в стране теперь осуществляет не только правительство, но и другие федеральные органы, а общее руководство возложено на президента; изменился порядок назначения премьера страны , которого теперь должна одобрить Госдума прежде, чем президент утвердит его назначение;

, которого теперь должна одобрить Госдума прежде, чем президент утвердит его назначение; президент будет назначать всех министров силового блока, но только после проведения консультаций с Советом Федерации, а остальных членов Правительства будет предлагать премьер, а утверждать Госдума;

но только после проведения консультаций с Советом Федерации, а будет предлагать премьер, а утверждать Госдума; также президент сможет сменить премьера без обязательной отставки Правительства, пишет РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную отставку главы государства.