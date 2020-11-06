Закон о новом порядке формирования правительства подписан президентом
06.11.2020 14:44
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Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.
Федеральный конституционный закон о новом порядке формирования правительства подписан главой России Владимиром Путиным. Закон подготовлен в соответствии с поправками к Конституции. Согласно новому документу
- исполнительную власть в стране теперь осуществляет не только правительство, но и другие федеральные органы, а общее руководство возложено на президента;
- изменился порядок назначения премьера страны, которого теперь должна одобрить Госдума прежде, чем президент утвердит его назначение;
- президент будет назначать всех министров силового блока, но только после проведения консультаций с Советом Федерации, а остальных членов Правительства будет предлагать премьер, а утверждать Госдума;
- также президент сможет сменить премьера без обязательной отставки Правительства, пишет РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную отставку главы государства.
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